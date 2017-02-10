Грузопоток по Северному морскому пути в 2016 году превысил 6,9 млн тонн

13 Февраля 2017 года, 14:05

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2016 году достиг рекордного уровня, превысив 6,9 млн тонн груза. Ожидается, что к 2020 году его грузооборот составит 31 млн тонн, сообщил ТАСС директор департамента флота FESCO Владимир Чабров.

«Планируемый грузооборот Севморпути в соответствии с этапами освоения Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и вовлечения в разработку углеводородного сырья ближайших месторождений Ямала составит 31 млн тонн уже к 2020 году», - отметил Чабров.

В тоже время член Научного совета Российской академии наук по проблемам геологии и разработки месторождений нефти, газа и угля Михаил Григорьев полагает, что грузопоток по Северному морскому транспортному коридору может достигнуть к 2025 году 75 млн тонн в год.

«Мы проанализировали объемы добычи компаний по утвержденным проектам разработки, и получается, что если дополнительно будут реализованы заявленные проекты - «Арктик СПГ», отгрузка угля с терминала «Чайка», «Печора СПГ», - то к 2025 году грузопоток по арктическим акваториям, связанный с освоением минеральных ресурсов, в том числе по Северному морскому пути (СМП), достигнет порядка 75 млн тонн в год», - приводит его слова ТАСС.

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