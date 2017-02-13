Более 1000 военнослужащих Северного флота примут участие в эстафете огня III зимних Всемирных военных игр

13 Февраля 2017 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В пяти городах России, включая Североморск, 18 февраля пройдет всероссийская эстафета спортивно огня, проводимая в России впервые в рамках III зимних Всемирных военных игр.

Огонь военных игр был зажжен от пламени очага, горящего в чуме в саамской деревне. После этого активисты регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» доставят лампаду с огнем в Мурманск.

Отправными точками эстафеты военно-спортивного огня станут пять живописных мест России: Ловозеро мурманской области, Янтарный Калиниградской области, Лопатинский маяк на Сахалине, Магнитогорский комбинат в Челябинской области и гора Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

18 февраля эстафета пройдет одновременно в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Североморске, Хабаровске и Ростове-на-Дону . В общей сложности факелоносцам предстоит преодолеть маршрут в 2017 км. Торжественное слияние огней произойдет 23 февраля на концерте, посвященном Дню защитника Отечества, в Государственном Кремлевском дворце в Москве. Далее огонь будет доставлен в Сочи, где 24 февраля пройдет официальная церемония открытия военных игр.

Военные игры объединят около 1000 представителей военного спорта из более чем 25 стран мира. Соревнования начнутся 24 февраля в Сочи и пройдут в семи дисциплинах: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек.

Военнослужащие Северного флота не будут принимать участие в играх. Однако в пресс-службе СФ «Би-порту» рассказали, что от флота будет почетный гость: начальник сухопутных и береговых войск Северного флота генерал-майор Дмитрий Краев понесет огонь военных игр.