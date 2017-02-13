Мурманчанка была обнаружена мертвой рядом с упаковкой от лекарств

13 Февраля 2017 года, 15:07

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в квартире на улице Достоевского был найден труп женщины, 1983 года рождения. Тело обнаружили 12 февраля около 11:00.

«Причины смерти будет устанавливать экспертиза. Рядом с женщиной была обнаружена упаковка таблеток. Следственный комитет ведет доследственную проверку и выезжал на место происшествия», – рассказала «Би-порту» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Марина Шихова.

Отметим, что женщина была обнаружена по месту жительства.

Фото: newsregions.ru