Арктический музей под открытым небом может появиться на Земле Франца-Иосифа к 2020 году

13 Февраля 2017 года, 15:23

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Национальный парк «Русская Арктика» планирует создать музей под открытым небом «Живая история Арктики» на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минприроды России.

«Директор нацпарка «Русская Арктика» Александр Кирилов в ходе совещания проинформировал главу Минприроды России Сергея Донского о планах создания музейно-выставочного комплекса под открытым небом на архипелаге Земля Франца-Иосифа», - говорится в сообщении.

Музей планируется открыть к 2020 году. В рамках экспозиции можно будет увидеть архитектурный ансамбль первой советской полярной станции, сохранившиеся уникальные единицы автомобильной, вездеходной и авиационной техники, инсталляции и предметы живой природы.

Сообщается, что в число экспонатов могут войти один из немногих сохранившихся в России тракторов С-80, самолет АНТ-6А, артефакты с места зимовки итальянской экспедиции 1899-1900 гг. герцога Абруццкого на острове Рудольфа и американской 1901-1902 гг. на острове Алджера, экспонаты из немецкой метеорологической станции времен Великой Отечественной войны.

Исключительной историко-культурной ценностью обладает комплекс объектов на острове Гукера — там сохранился полный комплекс строений полярной станции Бухта Тихая, основанной в 1929 году на месте зимовки первой русской экспедиции к Северному полюсу. Один из наиболее интересных объектов станции - самолетный ангар, построенный в 1932 году под руководством легендарного советского полярника Ивана Папанина. Ангар предназначался для размещения легкого самолета У-2 и гидросамолета Ш-2, долгое время это было самое крупное строение на архипелаге.

По словам Кирилова, восемь объектов уже поставлены на учет как памятники культуры регионального значения.

Фото: zighem/LiveJournal