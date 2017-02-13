Сладкие праздники в баре «Якорь» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори»

13 Февраля 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - Уже с завтрашнего дня начинается череда праздников. Первый праздник – самый романтический день в году. 14 февраля известен всему миру как День Святого Валентина в честь римского священнослужителя Валентина. Мало кто знает, что впервые этот праздник стали отмечать еще в 1 веке нашей эры. С того времени в этот день принято признаваться в любви и дарить валентинки. На следующей неделе вся Россия будет отмечать самый мужественный праздник в году. 23 февраля поздравляют мужчин с Днем защитника отечества. А затем, уже весной, 8 марта – Международный женский день.

Специально по такому поводу, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» подготовил особое предложение. С 13 февраля по 8 марта в баре «Якорь» можно приобрести для себя и своей половинки новый десерт от шеф-кондитера ресторана - «Валентинка» и выпить чашку ароматного кофе со скидкой 20%.