В «МегаФоне» дан старт праздничной распродаже

13 Февраля 2017 года, 16:38

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» предлагает своим клиентам выгодные условия для приобретения современных мобильных презентов. Так, покупая один смартфон, покупатель получает существенную скидку на второй. Размер скидки может достигать 50%. В акции участвует свыше 175 моделей устройств. Предложение действительно до 19 марта.

«Смартфон, согласно нашим исследованиям, является одним из наиболее популярных подарков как мужчинам, так и женщинам. Мы предлагаем всем желающим обновить мобильные устройства на выгодных условиях. На этот раз существенно расширен список акционных аппаратов и уделено значительное внимание не только начальному, но и среднему, а также премиальному сегментам», — говорит Кирилл Шибанов, генеральный директор ОАО «МегаФон Ритейл».

В частности, 50% скидка ждет покупателей Micromax BOLT D303 и ZTE Blade A5. Со скидкой в 40% клиентам «МегаФона» будут доступны ZTE Blade A5 Pro, а также Micromax Q415 LTE. Популярный смартфон Lumia 550 SS LTE (RM-1127) будет стоить почти на 30% дешевле. Цена Asus ZenFone Go G500TG будет ниже обычной на четверть.

Масштабные распродажи стали визитной карточкой «МегаФона». В частности, стартовавшая в середине ноября прошлого года «Новогодняя Распродажа» не только увеличила на 15% (по сравнению с декабрем 2015) товарооборот салонов, но и подарила возможность приобрести желанный гаджет на выгодных условиях миллионам россиян.

«Если вы до сих пор думаете, что покупка в качестве подарка современного смартфона серьезно «ударит» по кошельку, то мы готовы развенчать этот миф и помочь мурманчанам и жителям Мурманской области выбрать полезные мобильные подарки по привлекательным ценам», — говорит руководитель по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» в Мурманске Наталья Паничева.

Узнать об акции подробнее можно здесь.