За десять лет обладателями сертификата на материнский капитал в Мурманской области стали более 38 тысяч семей

13 Февраля 2017 года, 17:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Ровно десять лет назад, в начале 2007 года, Пенсионный фонд России начал выдавать первые государственные сертификаты на материнский капитал. За это время его размер вырос с 250 до 453 тысяч рублей.

За десять лет обладателями сертификата стали 7,8 млн. российских семей. В Мурманской области их число составило более 38 тысяч. Почти 40% семей региона средствами материнского капитала уже распорядились.

Изначально материнским капиталом можно было распорядиться по трем направлениям: улучшение жилищных условий, обучение детей и будущая пенсия мамы. В прошлом году к ним добавилось еще одно – социальная адаптация и интеграция в общество детей-инвалидов. Четыре раза ПФР выплачивал из средств материнского капитала единовременную выплату: в 2009 и 2010 годах по 12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 тысяч рублей и в 2016 году – 25 тысяч рублей.

Самым популярным направлением использования маткапитала по-прежнему остается улучшение жилищных условий. За все время действия программы в регионе по этому направлению было подано более 13,5 тысячи заявлений. Из них более восьми тысяч семей решили частично или полностью погасить материнским капиталом жилищные кредиты, а 5,5 тысячи семей – улучшить жилищные условия без привлечения кредитных средств.

На обучение детей было подано 2,5 тысячи заявлений и более 40 заявлений – на перевод средств на накопительную пенсию мамы.

ПФР много делает для того, чтобы облегчить семьям получение сертификата и распоряжение его средствами. Так, подать заявление на получение сертификата и на распоряжение его средствами можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Это экономит время молодым родителям. Для вступления в программу материнского капитала есть еще два года – для получения права на капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. Само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Фото: Twitter