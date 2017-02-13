Минстрой предлагает оборудовать дома газосигнализаторами

13 Февраля 2017 года, 16:50

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Многоквартирные дома, в которых есть газовые плиты, будут оснащать газосигнализаторами на случай утечки. Предложение об установке таких приборов внесло в правительство Министерство строительства, пишет «Российская газета», ссылаясь на сайт ведомства.

«Важный вопрос, который сейчас решает Минстрой России совместно с другими ведомствами, как повысить безопасность использования бытового газа, не увеличивая финансовую нагрузку на население. В числе основных причин происшествий, связанных с использованием газа в быту, «человеческий фактор» – неправильное обращение с оборудованием, самовольное подключение к газу, неисправное газовое оборудование, забывчивость граждан», - пояснил глава Минстроя Михаил Мень.

Приборы смогут оповещать об утечке заблаговременно, что позволит вовремя автоматически перекрыть подачу газа и включить вентиляцию, а также оповестить об этом аварийные службы. По мнению министра, газосигнализаторы помогут «защитить жителей многоквартирных домов от недобросовестных соседей и, зачастую, от самих себя».

По инициативе ведомства уже внесены другие изменения в законодательство в части повышения безопасности в домах с газом. Так, при нарушении работы вентиляционных шахт для юридических лиц повышаются максимальные штрафы – до 100 тысяч рублей. Если нарушения в работе могут привести к аварии или будут угрожать жизни людей, штраф составит 400 тысяч. Физическим лицам грозит административное наказание до пяти тысяч. ЖСК и ТСЖ за отказ заключать договор на обслуживание внутридомового и многоквартирного оборудования также оштрафуют.

Причиной внимания к теме безопасности в многоквартирных домах с бытовым газом стали несколько ЧП.