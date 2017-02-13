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Главная » НОВОСТИ » Кандалакша получит более 37 млн рублей на ремонт дорог
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 19:10

Кандалакша получит более 37 млн рублей на ремонт дорог


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Министерство строительства и дорожного хозяйства Мурманской области подвело итоги конкурса на предоставление в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

По итогам конкурса на эти цели более 28 миллионов рублей будет выделено Кандалакше. Как сообщают в администрации городского поселения, с учетом софинансирования из местного бюджета сумма, которую планируется потратить на приведение в порядок дорог в Кандалакше, составит более 37 миллионов рублей.

Уже определены и участки, которые больше всего нуждаются в капитальном ремонте. Сообщается, что в перечень войдут улицы Данилова-Партизанская, улица Спекова и проезд от Спекова до улицы Кировской, улицы Борисова-3-я Парковая. Кроме этого, ремонт автодорог будет осуществлен в селе Лувеньга на Площади Мира и поселке Нивский на ул. Кондрашкина.

Как отметил глава Кандалакшского района и города Кандалакша Михаил Павлов:

«Это будет самый масштабный ремонт за несколько последних лет. И это максимально возможный результат, которого можно было достичь. То есть, мы заложили максимальный объем софинансирования и получили практически максимальный объем субсидии», - отметил глава Кандалакшского района и Кандалакши Михаил Павлов.

После получения субсидии будет проведен аукцион по выбору подрядной организации, которая приступит к ремонту дорог при наступлении благоприятных погодных условий.

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  • Где то попадался список чемпионов по цене дорог, в нашей стране, победитель была матвиенка. А этих мульёнов на сколько хватит? на 370 метров? на 37? Надо комиссию создать, она вопрос проработает и выдаст заключение, правда оно может стать дороже чем выделено на ремонт!
 
 
 
 
 
 
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