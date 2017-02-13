Эксперты: отставки глав регионов перед президентскими выборами предсказуемы

13 Февраля 2017 года, 16:55

РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Он входит в состав президентских советов по модернизации, экономике, вопросам госслужбы и кадров.

В эфире радио «Sputnik» эксперты назвали несколько причин отставки Митина, в числе которых отсутствие очевидных успехов, конфликт с мэром Новгорода Юрием Бобрышевым и своеобразная манера общения с народом и СМИ.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко полагает, что перед президентскими выборами массовые отставки глав регионов предсказуемы.

«Федеральная власть заинтересована в том, чтобы в регионах были популярные главы, которые буду выступать паровозами, которые не будут тянуть вниз рейтинг президента, а, наоборот, будут что-то ему добавлять. Я не говорю, что у Митина все было только плохо. Был определенный баланс, и негатива было несколько больше, чем позитива», - рассказал Минченко в эфире радио «Sputnik».

Он также отметил, что одним из ключевых трендов является назначение на пост глав регионов более молодых и активных кандидатов.

«Уступи дорогу молодым. Сейчас приходят люди в 35–45 лет, молодые и энергичные, но, при этом, уже с достаточно большим и разнообразным опытом работы», - подчеркнул эксперт.

Фото с сайта kremlin.ru