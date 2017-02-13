Эксперты: отставки глав регионов перед президентскими выборами предсказуемы

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
 
 

Видеоновости16+

Полное видео программы «Новости»
 
 
 
 

Курсы валют 11.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,4218
0,1938
1 USD
Доллар США
58,8457
-0,3476
1 EUR
Евро
62,6824
-0,5538
10 NOK
Норвежских крон
70,2174
-0,8490
10 SEK
Шведских крон
66,0068
-0,7072
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

4.1 м/с
давление 744.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

 
 
 
 

Выбор редакции

Минстрой предлагает оборудовать дома газосигнализаторами
13 Февраля 2017, 16:50
Минстрой предлагает оборудовать дома газосигнализаторами
Сергей Дубовой занял 32 место в рейтинге глав региональных заксобраний за январь 2017 года
13 Февраля 2017, 15:40
Сергей Дубовой занял 32 место в рейтинге глав региональных заксобраний за январь 2017 года
Грузопоток по Северному морскому пути в 2016 году превысил 6,9 млн тонн
13 Февраля 2017, 14:05
Грузопоток по Северному морскому пути в 2016 году превысил 6,9 млн тонн
Мурманский торговый порт обнесут 20-метровым забором
13 Февраля 2017, 11:11
Мурманский торговый порт обнесут 20-метровым забором
 
 
 
 

Самое читаемое

Три автомобиля столкнулись в Мурманске – есть пострадавшие
13 Февраля 2017, 09:25
Человек погиб в лобовом столкновении автомобилей в Мурманске
13 Февраля 2017, 12:10
Самолёт смог совершить посадку в «Аэропорту Мурманск» только с третьей попытки
13 Февраля 2017, 07:50
Мурманская область вошла в число пилотных регионов, где будет внедрена современная система по обращению с ТБО
12 Февраля 2017, 19:30
В буране потерялись два рыбака
12 Февраля 2017, 22:15
Дорога на Териберку закрыта по погодным условиям
12 Февраля 2017, 18:35
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Эксперты: отставки глав регионов перед президентскими выборами предсказуемы
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 16:55

Эксперты: отставки глав регионов перед президентскими выборами предсказуемы


РОССИЯ/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ — Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Сергея Митина. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Он входит в состав президентских советов по модернизации, экономике, вопросам госслужбы и кадров.

В эфире радио «Sputnik» эксперты назвали несколько причин отставки Митина, в числе которых отсутствие очевидных успехов, конфликт с мэром Новгорода Юрием Бобрышевым и своеобразная манера общения с народом и СМИ.

Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко полагает, что перед президентскими выборами массовые отставки глав регионов предсказуемы.

«Федеральная власть заинтересована в том, чтобы в регионах были популярные главы, которые буду выступать паровозами, которые не будут тянуть вниз рейтинг президента, а, наоборот, будут что-то ему добавлять. Я не говорю, что у Митина все было только плохо. Был определенный баланс, и негатива было несколько больше, чем позитива», - рассказал Минченко в эфире радио «Sputnik».

Он также отметил, что одним из ключевых трендов является назначение на пост глав регионов более молодых и активных кандидатов.

«Уступи дорогу молодым. Сейчас приходят люди в 35–45 лет, молодые и энергичные, но, при этом, уже с достаточно большим и разнообразным опытом работы», - подчеркнул эксперт.

Фото с сайта kremlin.ru

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
ВЦИОМ: больше половины россиян поддерживает Владимира Путина и «Единую Россию»
2.
Векшин: выборы президента в 2018 году могут привлечь внимание Запада
3.
Глав регионов будут ранжировать по эффективности
4.
Больше половины россиян желают оставить Путина на четвертый срок
5.
Дональд Трамп избран новым президентом США
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта