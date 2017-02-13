Сильный ветер внёс коррективы в расписание рейсов в Мурманск

13 Февраля 2017 года, 21:08

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ - Рейс авиакомпании «Россия» SU6345, следовавший в Мурманск из Санкт-Петербурга, вернулся в Пулково.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер в порывах до 30 м/с - прим. редакции) командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета Пулково», - сообщили Би-порту в представительстве «Аэрофлота».

Вчера этот же рейс смог совершить посадку в «Аэропорту Мурманск» только с третьей попытки.

Кроме того, из-за погоды отложены вылеты рейсов авиакомпании «Нордавиа» из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Вылет рейсов в Мурманск из Петербурга и Москвы пока по расписанию, но возможно они будут задержаны», - сообщили агентству в авиакомпании «Нордавиа».