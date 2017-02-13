Авиарейс из Мурманск в Санкт-Петербург вылетел с шестичасовой задержкой

14 Февраля 2017 года, 07:50

МУРМАШИ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - В связи с уходом 13 февраля воздушного судна, выполняющего рейс FV6345 на запасной аэродром Пулково по метеоусловиям аэродрома Мурманск, рейс FV6346 Мурманск - Санкт-Петербург был задержан до 4:40 14 февраля. Об этом сообщили в «Аэропорту Мурманск».

Напомним, Рейс авиакомпании «Россия» SU6345, следовавший в Мурманск из Санкт-Петербурга, вернулся в Пулково. Причиной послужил сильный ветер в районе аэропорта – порывы достигали 30 м/с. 12 февраля этот же рейс смог совершить посадку в «Аэропорту Мурманск» только с третьей попытки.