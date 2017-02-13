Тёплая и ветреная погода ожидается в Мурманской области

14 Февраля 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - 14 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона смещающегося с Гренландского моря. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами снег. Сильный северо-западный ветер. Температура воздуха от +1 до -4 градусов. Гололедица.

В Баренцевом море наблюдается ветер северный, северо-западный 15-20 м/с. На востоке и в центральных районах моря медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -1 градус, ветер северный 10-21 м/с.