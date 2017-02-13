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Главная » НОВОСТИ » Пожар произошёл в Мурманском педагогическом колледже
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 08:25

Пожар произошёл в Мурманском педагогическом колледже


МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Вечером 13 февраля в здании Мурманского педагогического колледжа произошло возгорание. Сообщение о происшествии на улице Володарского, 5 поступило в МЧС в 18:11.

«В результате пожара на первом  этаже в подсобном помещении обгорели уборочный инвентарь, личные вещи, закопчены стены и потолок по всей площади помещения, частично разобрана перегородка», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 19 человек личного состава и 6 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.

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