26 человек тушили горящий склад в Мурманске

14 Февраля 2017 года, 08:50

МУРМАНСК/ 13 февраля/ БИ-ПОРТ – Вечером 13 февраля в Мурманске загорелся склад и столярная мастерская. Сообщение о возгорании на улице Свердлова, 39, где располагается ряд производственных компаний, в том числе станция технического осмотра, поступило в МЧС в 20:22.

«В результате пожара столярная мастерская и склад сгорели полностью на площади 100 квадратных метров, произошло обрушение кровли», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало три пожарно-спасательных подразделения: 26 человек личного состава и 8 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.