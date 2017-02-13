Сегодня 96 лет со дня спуска на воду барка «Седов»

14 Февраля 2017 года, 09:15

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 14 февраля, исполнилось 96 лет со дня первого спуска на воду парусного судна «Седов».

Барк «Седов» — самый большой в мире парусник. Судно было построено в Киле (Германия) в 1921 году. Длина — 117,5 метра, водоизмещение 7320 тонн, экипаж — 240 человек, площадь парусов — 4192 квадратных метра. Его первый владелец Фридрих Адольф Виннен назвал судно именем своей жены Магдалены Виннен.

В 1936 году компания Виннен продала барк судоходной компании «Норддойче Ллойд». Новый судовладелец оборудовал судно кубриками на 70 кадетов и начал использовать его одновременно как грузовое, так и учебное. Барку присвоили новое имя — «Коммондор Йонсон».

Во время второй мировой войны барк ходил в Балтийском море под германским военно-морским флагом. После войны СССР получил «Коммондор Йонсон» по репарации вместе с двумя другими немецкими парусными судами. «Коммодор Йонсен» был назван «Седов» в честь полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова.

В январе 1946 года на «Седове» был поднят военно-морской флаг СССР, его перевели в класс учебных судов. В 1952 году барк вышел в первое послевоенное плавание. После ремонта на судне оборудовали кубрики для 146 курсантов, актовый зал, кают-компанию, столовые, спортивный зал, музей, сауну, два учебных класса, новейшие технические средства судовождения, наблюдения и связи.

В 1991 году барк был передан Мурманскому государственному техническому университету, подведомственному образовательному учреждению Федерального агентства по рыболовству, с этого момента на нем проходят обучение будущие поколения капитанов, штурманов, механиков, радистов и электромехаников.

С 1966 по 2015 год судно совершило 93 учебных рейса и неоднократно участвовало в международных регатах, во время которых парусник более 200 раз заходил в порты Европы, Америки, Африки. За это время «Седов» оставил за кормой более 500 тысяч морских миль, что равно путешествию от Земли до Луны и обратно.

20 июля 2013 года завершилось первое кругосветное плавание «Седова». Продолжительность его составила 14 месяцев. Пройдя во время кругосветки свыше 47 тысяч миль, судно четырежды пересекло экватор, совершило заходы в 32 порта 24 иностранных государств. На борту барка в ходе кругосветного плавания прошли практику более 330 курсантов, а также 30 юнг.

УПС «Седов» занесен в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно.

В 2017 году барк совершит два рейса в рамках учебной навигации. Курсантам предстоит принять участие в крупнейших морских фестивалях Европы, а также в традиционной международной регате больших парусных судов. Сейчас «Седов» на плановом ремонте.