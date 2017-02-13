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Главная » НОВОСТИ » «Срочников» перестанут призывать на службу на военные корабли
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 10:14

«Срочников» перестанут призывать на службу на военные корабли


РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — Военнослужащие по призыву больше не будут проходить службу на боевых кораблях и подводных лодках Северного флота. Как сообщили «Известиям» в штабе Северного флота, начиная с нынешнего года все должности на кораблях и подводных лодках комплектуются исключительно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Призывников будут направлять только в части береговых войск Северного Флота: мотострелковые бригады и бригады морской пехоты. Они также войдут в состав наземного персонала авиационных эскадрилий и полков и дивизии противовоздушной обороны.

Отмечается, что ещё осенью прошлого года приемно-техническая комиссия флота, отвечающая за отбор военнослужащих для службы в плавсоставе и на Крайнем Севере, практически не распределяла «срочников» на корабли и подводные лодки Северного флота.

По словам бывшего замглавкома ВМФ адмирала Игоря Касатонова, переход к комплектованию контрактниками экипажей кораблей начался еще при предыдущем министре обороны, сейчас этот показатель достиг 100%.

«В последнее время увеличилось количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5–7 лет», - отметил Касатонов. Он также подчеркнул, что сегодня на флоте существует действенная система стимулирования, в том числе надбавки к денежному довольствию, возможность получения бесплатного высшего образования и собственной квартиры.

Проблема, как отмечается, состоит не только в необходимости укомплектовать корабли и подводные лодки специалистами. С увеличением количества дальних походов на флоте столкнулись с серьезными организационными проблемами.

«Уходит корабль к берегам Сирии, а на нем ребята-призывники. У матроса закончился срок службы. Командировочные, как контрактникам, ему не выплачивают. Ведь считается, что он несет службу на территории России», - пояснила секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

Однако эксперты отмечают, что зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин отметил, что для многих призывников отсутствие возможности отслужить «срочную» на корабле или подлодке станет неприятным сюрпризом.

«Они хотят, у них есть стремление, есть романтика. Но нет профессиональной подготовки, Сейчас военнослужащего по призыву готовят полгода. А остальные полгода они ждут увольнения в запас. А есть специальности, по которым пройти практическую подготовку и за год непросто», - пояснил изданию зампредседателя Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

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