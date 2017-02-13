Глава Карелии Александр Худилайнен может уйти в отставку 16 февраля

14 Февраля 2017 года, 10:55

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - 16 февраля ожидается отставка главы Республики Карелия Александра Худилайнена. По данным политологов, заявление с просьбой об отставке губернатор написал после поездки в Москву 11 февраля. Встречался ли он с президентом – не известно.

По мнению экспертов, уже состоявшиеся замены некоторых губернаторов (например, главы Пермского края Виктора Басаргина или губернатора Новгорожской области Сергея Митина), и ожидаемая отставка Худилайнена требуются для улучшения социально-политического фона накануне выборов Президента России в 2018 году.

По итогам 2016 года деятельность главы Карелии была оценена на «три с минусом», а Фонд развития гражданского общества и вовсе поставил Александра Худилайнена на последнюю строчку июньского рейтинга. Тогда, как известно, случился всероссийский скандал с гибелью 13 детей на Сямозере, и премьер Медведев публично критиковал Худилайнена. Еще раньше, в феврале, господин Худилайнен получил выговор президента Путина за срыв программы расселения ветхого и аварийного жилья.

Полномочия губернатора заканчивались 24 мая 2017 года. Сейчас на его место пророчат директора ФССП Артура Парфенчикова, родившегося в Петрозаводске. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать это возможное назначение.

Фото: Interpress / Russian Look