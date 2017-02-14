На Северном флоте начался конкурс «Отличник войсковой разведки» «АРМИ-2017»

14 Февраля 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Военнослужащие разведывательных подразделений соединений сухопутных и береговых войск Северного флота приступили к состязаниям первого отборочного этапа конкурса «Отличник войсковой разведки» «Армейских международных игр – 2017».

Состязания проходят на полигонах в районах дислокации войск в Мурманской области. Для участия в них отобраны 136 лучших разведчиков морской пехоты, арктической и отдельной мотострелковой бригад.

Соревнования по профессиональному мастерству состоят из пяти основных элементов: «Десантирование и совершение марш-броска», «Прохождение «Тропы разведчика», «Соревнование механиков-водителей», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи».

В ходе соревнований разведчикам предстоит показать профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

«Наиболее сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. Разведывательное подразделение в полном составе и в боевой экипировке преодолеет на время более 20 препятствий на специализированной полосе препятствий длинной более 800 м», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе СФ.

Помимо этого, участникам конкурса предстоит соревноваться в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность и эффективность, преодолевать водные преграды и оборудовать засады.

Лучшие войсковые разведчики из состава воинских частей выступят на втором этапе конкурса «Отличник войсковой разведки», который состоится в марте текущего года.

В настоящее время на Северном флоте около чеырех тысяч военнослужащих и более 350 единиц военной техники участвуют в состязаниях и конкурсах по морской, воздушной и полевой выучке. По итогам проведения флотских отборочных этапов АРМИ-2017 будут сформированы сборные команды СФ для участия в «Армейских международных играх – 2017 года».