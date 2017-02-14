Переговоры по освобождению захваченных в Нигерии моряков продолжаются

14 Февраля 2017 года, 12:30

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — Министерство иностранных дел России ведет переговоры по освобождению захваченных российских моряков. Об этом «РИА Новости» сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

«Российский МИД ведет переговоры, они подключились. В них участвует также судовладелец», - сказал Буцай.

Напомним, что моряки были захвачены в начале февраля. Нападение на судно произошло примерно в 200 километрах к юго-западу от острова Бонни в Гвинейском заливе. Пираты подплыли на моторной лодке и взяли его на абордаж. Восемь членов экипажа — семь россиян и один украинец — оказались в плену. Известно, что в числе захваченных моряки из Севастополя и Петрозаводска, а также мурманчанин.

Как сообщил Буцай, сейчас моряки находятся в лагере пиратов, их состояние оценивается как нормальное. Задержание моряков омбудсмен охарактеризовал как пиратство с целью выкупа.

Сейчас омбудсмен проводит много времени с семьями захваченных моряков, которым требуется психологическая помощь. Буцай выразил надежду, что все моряки смогут скоро увидеть своих родных, однако подробности переговоров и иные сведения раскрывать не стал.

Напомним, что Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту нападения пиратов.

Фото: ShipSpotting.com