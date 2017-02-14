Сотрудники полиции оперативно раскрыли хищения имущества и оборудования на объектах «Колэнерго»

14 Февраля 2017 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ - В рамках проведения оперативно-следственных мероприятий на объектах филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») полицейскими успешно раскрыты преступления, связанные с хищениями имущества и оборудования с энергообъектов.

«Вчера уже состоялось первое судебное заседание по результатам расследования одного из уголовных дел, - рассказал заместитель директора по безопасности «Колэнерго» Андрей Кузнецов. - Сотрудникам Кольского РОВД пришлось вести работу на наших отдаленных объектах при сложных погодных условиях. И при этом они справились на «отлично». Мы направили письмо руководству областного управления внутренних дел с просьбой поощрить отличившихся за высокий профессионализм и оперативность».

В «Колэнерго» действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.