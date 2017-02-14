Полсотни кораблей НАТО следили за походом «Адмирала Кузнецова»

14 Февраля 2017 года, 13:51

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — За походом «Адмирала Кузнецова» в Сирию следило до 60 кораблей стран НАТО. Об этом рассказал капитан крейсера.

«Иностранные флоты, конечно, проявляли к нам интерес. За весь поход мы зафиксировали присутствие рядом с собой 50-60 кораблей стран НАТО», – рассказал командир крейсера капитан первого ранга Сергей Артамонов в интервью газете «Аргументы и факты».

По словам капитана, в определенных местах, например, от Норвежского моря до восточной части Средиземного моря, российскую корабельную группу одновременно сопровождал десяток кораблей альянса. Внимание со стороны НАТО, по словам Артамонова, одновременно и озадачивало, и вызывало гордость.

Военный обозреватель Виктор Баранец в эфире радио Sputnik отметил, что для натовских кораблей такое сопровождение нельзя назвать «прогулкой». Комментируя интерес иностранных флотов к «Адмиралу Кузнецову», он подчеркнул, что сопровождение было серьезной военной работой.

«Им важно было посмотреть, что российский крейсер собой представляет, с какой скоростью идет, какие у него маневры, как взлетают с него самолеты, надо было записать паспорт винтов, потому что это очень важно для подводных лодок. Для того, чтобы убедиться, что «Адмирал Кузнецов» ушел из Средиземного моря, не надо гоняться вдоль и поперек за крейсером. Для этого есть много космических средств. Просто им надо было и на нас посмотреть, и себя показать» - рассказал военный эксперт.

Напомним, что авианосная группа ВМФ России, возглавляемая тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов», отправилась в Сирию из Североморска 15 октября. Накануне крейсер вернулся в Североморск, в течение всего обратного пути группу сопровождали корабли НАТО.