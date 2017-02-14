Дмитрий Рогозин посетит Мурманскую область

14 Февраля 2017 года, 15:05

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Вице-премьер России Дмитрий Рогозин посетит Мурманск 17 февраля. По сведениям «Би-порта» он проведёт в столице Заполярья выездное заседание Государственной пограничной комиссии, одной из тем которого станет оборудование международного пункта пропуска в Мурманском морском вокзале.

Основным направлением деятельности Комиссии является создание необходимых условий для формирования пограничной политики Российской Федерации и ее реализации при осуществлении внешнеполитической, экономической, военной, социальной, финансовой и иной деятельности государства.