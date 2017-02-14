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Главная » НОВОСТИ » Новый 4G-смартфон Tele2 уже в Мурманской области в салонах оператора
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 17:00

Новый 4G-смартфон Tele2 уже в Мурманской области в салонах оператора

32 2МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Tele2 расширила линейку брендированных устройств и запустила в продажу новый 4G-смартфон Tele2 Maxi Plus. Аппарат отличается от других моделей оператора увеличенной диагональю экрана, большим объемом памяти и улучшенными характеристиками камер.

Новый Tele2 Maxi Plus с широким функционалом не имеет аналогов в сегменте операторских смартфонов. Устройство обладает увеличенной диагональю экрана 5,5 дюйма, работает под управлением операционной системы Android 6.0 и оснащено четырехъядерным процессором MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц. Модель комплектуется двумя камерами: основной на 13 Мп и 5-мегапиксельной фронтальной. Tele2 Maxi Plus работает в сетях 2G/3G/4G и имеет слоты для двух SIM-карт: первый предназначен для связи Tele2, второй – для карт других операторов. Объем встроенной памяти аппарата составляет 16 Гб, его легко можно расширить с помощью карты microSD до 32 Гб. Для удобства абонентов дополнительно в устройствах предустановлены фирменные приложения оператора: Tele2 TV, Zvooq, Мой Tele2 и Гудок. Стоимость смартфона составляет 7790 рублей и действительна без специальных условий и подключения дополнительных услуг.

Смартфоны доступны в черном и белом цветах, они уже продаются в салонах связи и в интернет-магазине Tele2, в нем также представлена вся линейка фирменных устройств оператора – модели Mini, Midi, Maxi, Midi LTE и Maxi LTE.

«Появление качественных и недорогих устройств Tele2 способствует росту доли смартфонов в сети оператора. Так, по итогам 2016 года данный показатель составил почти 50% от всех зарегистрированных устройств, при этом 14% из них поддерживают технологию LTE», – сообщила «Би-порту» старший специалист по работе с социальными медиа макрорегиона «Северо-Запад» Виолетта Зацепилина.

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