В России заключенных будут кормить по-новому

14 Февраля 2017 года, 15:50

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Директор ФСИН Геннадий Корниенко утвердил правила питания заключенных. Согласно приказу, суточный рацион, стоимостью 77 рублей, должен включать в себя не менее 2600 к/кал, и не должен повторяться в течение всей недели более трех раз. В нем прописано, из каких продуктов, и какие блюда необходимо готовить, а также узаконен трёх разовый режим питания.

«Первые блюда должны быть в основном на мясном бульоне. Рыбные супы допускаются только в исключительных случаях, у тюремного ведомства к ним нет претензий, но рыба не может быть заменой мясу. Зато ужин рекомендуется планировать из рыбного блюда с овощным или крупяным гарниром», – передает «Российская газета».

Кроме этого интервал между приёмами пищи не должен превышать семь часов. В колониях, где содержатся несовершеннолетние, режим питания составляет пять приёмов пищи и в рацион обязательно включено сливочное масло. Запрещено кормить холодной едой. Так, для первых блюд установлена норма в 75 градусов. За невыполнение постановления ФСИН, режимным объектам будут выписываться взыскания и штрафы.

Фото: ТАСС