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Главная » НОВОСТИ » Марина Ковтун встретилась с ветеранами-афганцами Мурманской области
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 16:20

Марина Ковтун встретилась с ветеранами-афганцами Мурманской области


МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня в правительстве Мурманской области состоялась традиционная встреча Марины Ковтун с ветеранами боевых действий в Афганистане, посвященная 28-летию вывода советских войск из Афганистана. На встречу с губернатором были приглашены ветераны-афганцы со всей Мурманской области.

«Я бы хотела, чтобы мы сегодня провели не официальный прием, а дружескую встречу. Мы отмечаем день вывода войск из Афганистана, и это совершенно справедливо. Война длилась 10 лет, это огромное количество потерь для страны», – обратилась к собравшимся глава региона.

В ходе встречи Марина Ковтун и воины-интернационалисты обсудили медицинское обслуживание ветеранов, получивших инвалидность на войне. В частности, поступило предложение обратиться к главе регионального Минздрава с просьбой назначить в каждой поликлинике человека, который провожал бы ветерана-инвалида до кабинета врача и обратно.

Кроме того, участники встречи поговорили о деятельности патриотических объединений, где участвуют ветераны-афганцы. Губернатор отметила, что их постоянная работа с молодёжью – это важный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Мы не должны забывать о тех, кто участвовал в боевых действиях за рубежом. Начиная с 1950-х годов, таких конфликтов было много. Государство должно заботиться о тех людях, кто выполнял свой боевой долг далеко за пределами Родины», – сказала Ковтун.

Во время приема представители Кандалакшского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» подарили губернатору первый экземпляр книги «Кандалакша помнит своих сыновей». Этот проект выиграл областной грант, сбор заявок на который в сентябре 2016 года проводило региональное Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям.

«В книге – исторические справки об Афганистане и Чечне, воспоминания ветеранов, затем идет о погибших ребятах – их у нас 14, ну и о работе братства. Мы провели среди школьников конкурс сочинений, работы победителей сюда включены. Всего у нас 300 экземпляров, завтра на митинге мы вручим их матерям и семьям погибших, а потом отправим в школы и музеи», – рассказал заместитель председателя братства, подполковник в отставке Владимир Яроховец.

Встреча с губернатором – не единственное мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана. В Коле состоялся концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает...», в Оленегорске прошел областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», а завтра в Мурманске будет торжественный митинг.

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