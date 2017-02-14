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Главная » НОВОСТИ » Ипотечные ставки в России могут снизиться уже в этом году
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 17:50

Ипотечные ставки в России могут снизиться уже в этом году


РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — Ставки по ипотеке могут снизиться до рекордно низкого за всю историю уровня в этом году. Как заявил «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, ставки могут упасть до 9,7–9,8%. Причин для увеличения рыночных ставок без господдержки в Минстрое не видят.

«Завершение программы субсидирования не станет поводом для роста ставок на ипотечном рынке. По мнению экспертов, при условии дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России к концу 2017 года произойдет снижение рыночных ставок по ипотечным кредитам, и, возможно, ставка достигнет однозначного числа», - рассказал Стасишин.

Отмечается, что ипотечные ставки в России никогда не опускались в среднем по рынку до однозначного числа, начинаясь с 40% годовых, достигнув к середине «нулевых» показателя в 14%, а к 2007 году — в 12%, и увеличившись в кризис 2008-го. Похожие движения ценовых параметров наблюдались и после 2014-го, когда было принято решение о господдержке ипотеки.

В начале февраля этого года первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что антикризисная мера по субсидированию ипотеки не будет продлеваться. Как пояснил Шувалов, с учетом стабилизации на финансовом рынке и низкой инфляции сейчас коммерческие банки уже предлагают кредиты на жилье от 12% годовых, чего и добивалось правительство в рамках антикризисного плана.

Представители госструктур и банкиры согласны с мнением замглавы Минстроя, и поддерживают мнение о том, что ставки по ипотеке, невзирая на окончание госпрограммы, не вырастут или будут стремиться вниз.

В Сбербанке подчеркнули, что не дают прогнозов по размеру ставок, но всё же отметили, что по некоторым ипотечным продуктам на данный момент ставки уже ниже тех, что предлагались в рамках государственной поддержки.

Аналитики Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, в свою очередь, ожидают, что в 2017 году ставки по ипотеке будут снижаться и к концу года опустятся до 11% и ниже. Другие эксперты считают, что долгосрочный ориентир на уровне 7–8% годовых вполне реален, если Центробанку удастся добиться достижения цели по инфляции в 4%. И к этому же ориентиру будет стремиться и ключевая ставка.

Именно такие параметры в 2015 году прогнозировал Игорь Шувалов. По его словам, в 2018–2019 годах ставки по ипотечным кредитам могут оказаться на уровне 7–8%.

Представители строительной отрасли, однако, более пессимистичны в своих ожиданиях: по их мнению, ставка по ипотеке в столице в этом году может подняться на 1,5–2 процентных пункта, а в регионах еще выше. Эксперты связывают возможный рост ставок с ужесточением политики банков и падением реальных доходов граждан.

Фото: VistaNews.ru

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