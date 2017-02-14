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Главная » НОВОСТИ » Ученые создали крупнейший онлайн-каталог галактик
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 18:30

Ученые создали крупнейший онлайн-каталог галактик


МИР/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Ученые из Московского государственного университета и ряда зарубежных вузов представили каталог, включающий более 800 000 галактик, передает National Geographic Россия.

Новый каталог получил название The Reference Catalog of galaxy Spectral Energy Distributions (RCSED). В нем приводятся сведения о звездном составе галактик, их яркости в диапазонах длин волн. Сопровождающий их анализ — наиболее полный по сравнению с другими каталогами.

Для создания RCSED ученые использовали материалы Слоановского цифрового небесного обзора (SDSS). В рамках этого проекта с 2000 года велись наблюдения за космическими объектами, и в результате было картографировано более 35% небесной сферы. Кроме того, RCSED учитывает информацию, поступающую с орбитального телескопа GALEX и телескопа UKIRT, установленного на Гавайях. Объединение собранных данных позволило создать крупнейший каталог.

«Для каждой галактики мы извлекаем из существующих обзоров маленькую картинку, которая показывает, как галактика выглядит на разных длинах волн, и это дает нам материал для дальнейших исследований», — отметил один из авторов, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ имени М. В. Ломоносова Игорь Чилингарян.

Сейчас в базе данных содержатся сведения о более чем 800 000 галактик. Для последующего пополнения каталога ученые рассматривают данные со спутника WISЕ в четырех фильтрах. Кроме того, возможно включение информации из будущих обзоров SDSS и архива Hectospec. Таким образом выборка расширится до полутора или двух миллионов объектов.

Фото: Иван Золотухин/ГАИШ МГУ

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