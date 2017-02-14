Газовоз ледового класса «Кристоф Де Маржери» впервые зашёл в Мурманск

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — 12 февраля лоцманы мурманского филиала «Росморпорта» успешно выполнили проводку и постановку на якорь впервые зашедшего в морской порт Мурманск газовоза ледового класса «Кристоф Де Маржери».
Как отмечают в пресс-центре филиала, сейчас судно, заправленное тестовым объемом сжиженного природного газа, проходит ходовые испытания в условиях арктических морей.
В порту Мурманска судно пробудет до 14 февраля. После пополнения запасов и смены экипажа газовоз отправится в порт Сабетта.
Судно было построено в 2016 году для перевозки сжиженного природного газа в рамках реализации проекта «Ямал СПГ» по освоению Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения.