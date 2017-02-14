Почти 3,5 тысячи судов провели ледоколы «Росморпорта» с начала зимней навигации

14 Февраля 2017 года, 19:30

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — С начала периода ледокольных проводок 2016-2017 годов ледоколы «Росморпорта» провели 3 434 судна.

Как сообщают в пресс-центре предприятия, ледокольное обеспечение в Арктическом бассейне осуществляют ледоколы «Москва» и «Тор». С начала ледокольных проводок в морской порт Сабетта было проведено 60 судов.

В Белом море движение судов обеспечивают три ледокола: «Диксон», «Капитан Евдокимов» и «Капитан Чадаев». С начала зимней навигации на данном участке было проведено 214 судов.

Фото: Сделано у нас