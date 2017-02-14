Мурманская область на 54 месте в Национальном рейтинге рождаемости

14 Февраля 2017 года, 17:14

РОССИЯ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Общественная палата России составила Национальный рейтинг рождаемости. При составлении рейтинга использовались данные за год по состоянию на 1 января 2016 года.

В тройку лидеров рейтинга вошли три республики: Тыва, Чеченская и Ингушетия. Баллы рейтинга – 41,95, 41,88 и 37,30 соответственно. Мурманская область вошла во вторую половину рейтинга: 54 место из 85, балл – 28,77. Последнее место досталось Ленинградской области: всего 24,33 балла. Санкт-Петербург оказался на 21 месте (31,57), а Москва – на 48 (29,16).

Балл рейтинга присваивался региону по результатам анализа пяти критериев: рождаемости, прироста населения, числа детей на одну женщину, количества абортов, а также уровня социального комфорта для рождаемости. В Мурманской области исследователи отметили естественный прирост населения, а число детей на одну жительницу региона – один.