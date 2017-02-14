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Главная » НОВОСТИ » Границу Мурманской области с Норвегией и Финляндией за январь пересекли 40815 человек
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 17:35

Границу Мурманской области с Норвегией и Финляндией за январь пересекли 40815 человек


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – В январе 2017 года через границу Мурманской области с Норвегией и Финляндией было пропущено 40815 граждан. Из них 19872 человека пересекли российско-финскую границу через АПП Салла и Лотта. Согласно информации, предоставленной «Би-порту» в письменном ответе Погрануправления по Республике Карелия, иностранцы совершают пересечение намного реже. За прошедший месяц АПП Лота пересекли 7113 человек, из них иностранных всего 1214, аналогичная ситуация в АПП Салла – 12759 и 4327 соответственно.

«Через АПП Борисоглебск пропущено 20943 человека, из них иностранных – 4788. В том числе 1717 граждан, въехали в Россию с использованием разрешения на местное приграничное передвижение», – сообщил агентству начальник Управления Роман Земцов.

Напомним, подобное разрешение выдается жителям приграничных территорий в рамках Соглашения между правительством России и Норвегии.

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