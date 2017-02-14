Нефтяное месторождение найдено в Баренцевом море

14 Февраля 2017 года, 18:50

МИР/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ — Нефтегазовая компания DEA, подконтрольная группе LetterOne, принадлежащей российскому миллиардеру Михаилу Фридману, обнаружила нефть в Баренцевом море. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

В сообщении компании говорится о том, что буровые работы проводились в 40 км к юго-западу от месторождения Йохан Кастберг, находящемся в акватории Баренцева моря. Месторождение было открыто в 2011 году.

«Южная часть Баренцева моря является одной из приоритетных областей DEA. Мы рады тому, что наша ориентированность приводит к еще одному открытию в этом районе», - заявляют в компании.

Как заключили в DEA, извлекаемые запасы месторождения, которое уже получило название «Филикуди», оцениваются в 35–100 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Фото: Twitter