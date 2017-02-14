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О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 15 февраля
 
 
 
 
14 Февраля 2017 года, 21:00

Мурманск: прогноз отключений на 15 февраля


МУРМАНСК/ 14 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем  водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 15 ФЕВРАЛЯ –  ПР. КОЛЬСКИЙ, 60, 86, 218, 220, 222
С 9 ЧАСОВ 14 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 16 ФЕВРАЛЯ – ПР. Кольский, 160.

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
09.00 – 10.00 ул. Крупской, 36, 38
09.30 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп.2)

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
08.30 – 14.00 ул. Зеленая, 42
ул. Марата, 5 (корп.1)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 пр. Кирова, 38
пр. Капитана Тарана, 15, 16
ул. Свердлова, 2 (корп. 6), 6 (корп. 1)

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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