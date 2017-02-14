Мурманск: прогноз отключений на 15 февраля

14 Февраля 2017 года, 21:00

МУРМАНСК/ 14 февраля - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 15 февраля.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 13 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 15 ФЕВРАЛЯ – ПР. КОЛЬСКИЙ, 60, 86, 218, 220, 222

С 9 ЧАСОВ 14 ФЕВРАЛЯ ДО 17 ЧАСОВ 16 ФЕВРАЛЯ – ПР. Кольский, 160.

ОТ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 10.00 ул. Крупской, 36, 38

09.30 – 12.00 ул. Героев Рыбачьего, 35 (корп.2)

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 14.00 ул. Зеленая, 42

ул. Марата, 5 (корп.1)

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 пр. Кирова, 38

пр. Капитана Тарана, 15, 16

ул. Свердлова, 2 (корп. 6), 6 (корп. 1)

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.