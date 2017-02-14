До 0 градусов потеплеет в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Днем 15 февраля ожидается смещение очередного циклона по югу Баренцева моря и повышение температуры воздуха. По данным Мурманского гидрометцентра сегодня на территории области ожидается переменная облачность, местами снег, поземок. Температура воздуха от 0 до -5 градусов. Гололедица.
На востоке Баренцева моря наблюдается ветер северо-западный 15-20 м/с, медленное обледенение судов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -5 градусов, ветер юго-западный 1-11 м/с.