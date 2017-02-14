Атомфлот включён в перечень имущества, планируемого к приватизации

15 Февраля 2017 года, 08:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Распоряжением правительства утверждён прогнозный план приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы. Прогнозным планом приватизации федерального имущества предусматривается приватизация в 2017–2019 годах находящихся в федеральной собственности акций около 500 акционерных обществ, около 300 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 10 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Из предприятий и объектов, находящихся в Мурманской области, следует выделить ФГУП «Атомфлот». Впрочем, несмотря на попадание в план, атомный ледокольный флот может быть приватизирован только после снятия в установленном порядке ограничений на приватизацию предприятия. Напомним, запрет на приватизацию Атомфлота был снят в 2011 году.

Среди прочих в прогнозный план попали Мурманское издательско-полиграфическое предприятие «Север», компании АрктикКом и Техморгео, а также Аптека 118 в Полярных Зорях. Кроме того, к приватизации планируются главный корпус рыбоперерабатывающего производства в Оленегорске, три маломерных судна и множество земельных участков.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2017–2019 годах в размере 5,6 млрд рублей ежегодно.