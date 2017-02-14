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Главная » НОВОСТИ » Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 10:10

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил об отставке


РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - Глава Карелии Александр Худилайнен заявил, что досрочно снимает с себя полномочия руководителя региона. Соответствующее заявление он сделал журналистам в среду. Полномочия губернатора заканчивались 24 мая 2017 года.

О скорой отставке Худилайнена стало известно накануне. По мнению экспертов, уже состоявшиеся замены некоторых губернаторов (например, главы Пермского края Виктора Басаргина или губернатора Новгородской области Сергея Митина), и ожидаемая отставка Худилайнена требуются для улучшения социально-политического фона накануне выборов Президента России в 2018 году.

Предполагается, что выборы нового главы будут назначены на сентябрь 2017 года. По сообщению местных СМИ, и.о. руководителя республики Карелия будет назначен начальник Службы судебных приставов РФ Артур Парфенчиков.

Фото: © Илья Тимин/РИА Новости

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