В Мурманске выросла средняя стоимость квадратного метра жилья

15 Февраля 2017 года, 10:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — Правительство Мурманской области утвердило среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилой площади на первый квартал 2017 года.

В соответствии с постановлением, самая высокая стоимость установлена в Мурманске — 38 480 рублей за кв. м, при этом в IV квартале 2016 года цена была зафиксирована на уровне 38 327 рублей за кв. м.

Самая низкая стоимость квадратного метра жилья в Пушном. Цена осталась на прежнем уровне — 7 895 рублей за кв. м. Не изменились цены и в Мончегорске (15 тысяч рублей /кв. м) и ЗАТО Североморск (34,8 тысяч рублей/кв.м).

В Апатитах стоимость квадратного метра жилья выросла: если в IV квартале 2016 года она составляла 17 745 рублей, то сейчас установлена на уровне 18 118 рублей. Выросла стоимость метра жилья в Коле (с 37 052 рублей в IV квартале 2016 года до 37,7 тысяч рублей в I квартале 2017 года) и в Мурмашах (с 32 250 рублей до 32 980 рублей). При этом в Молочном показатель снизился: если в конце прошлого года была утверждена стоимость в размере 35 750 рублей за квадратный метр, то сейчас она составляет 32 080 рублей.

Ранее Минстрой РФ утвердил среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в Мурманской области на уровне 38480 рублей.