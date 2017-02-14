В День всех влюбленных мурманчане запустили в небо 500 шаров

15 Февраля 2017 года, 11:15

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — На главной площади Мурманска прошла акция «Мурманск зажигает сердца», посвященная Дню всех влюбленных, сообщают в администрации города.

В рамках акции «Арктика» мурманчане выстроились в форме огромного сердца с красными воздушными шариками в руках, а в 18:00 часов 500 шаров было выпущено в небо.

«Эта акция проходит в Мурманске не первый год, для горожан это прекрасная возможность признаться в любви своим близким и своему городу», - рассказал директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой.

АГМ