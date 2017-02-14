Проблему нападений животных на людей обсудили в Общественной Палате России

15 Февраля 2017 года, 12:40

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ — В Общественной Палате России прошёл круглый стол «О комплексе мер по защите граждан от потенциально опасных домашних, служебных и бродячих собак».

Председатель Комиссии ОП РФ по безопасности Антон Цветков обозначил двойственность проблемы.

«С одной стороны, нередки случаи, когда граждане страдают и погибают от нападения собак, это касается как бродячих, так и домашних животных. С другой стороны, есть радикальная сторона догхантеров, чью позицию – убить, расстрелять собак – мы не поддерживаем. Задача – выработать совместный план, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, но мы не должны осуществлять это карательными мерами», - отметил Цветков, подчеркнув, что зачастую в нападениях животных на людей виноваты владельцы собак.

На безнаказанность хозяев указала и зоозащитник Евгения Степина.

«Владельцы собак должны нести ответственность, вплоть до уголовной. Сама лично видела, как некоторые хозяева специально натравливают собак на мелких животных, а заканчивается все тем, что страдают люди. Опасные животные должны изыматься, но гуманным путем», - заявила Степина.

Многие эксперты сошлись во мнении о том, что большая часть нападений осуществляется животными, у которых есть хозяева, а не бездомными, как это принято считать. Количество бездомных животных, по мнению участников круглого стола, пополняется и за счет того, что владельцы безнаказанно выкидывают домашних питомцев на улицу.

Все эксперты поддержали идею тщательной проработки законодательной базы, в том числе норм, предусматривающих ответственность владельцев, а также полное внедрение системы «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» для регуляции численности бездомных животных. Кроме того, Участники круглого стола предложили выпустить методичку и свод правил о том, как именно нужно действовать, если на вас напала собака.

Фото: Twitter