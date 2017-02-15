Артур Парфёнчиков назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин принял отставку Главы Республики Карелия Александра Худилайнена по собственному желанию. Указом президента временно исполняющим обязанности Главы Республики Карелия Артура Парфёнчикова. Ранее он занимал должность директора Федеральной службы судебных приставов.
О скорой отставке Худилайнена стало известно накануне. По мнению экспертов, уже состоявшиеся замены некоторых губернаторов (например, главы Пермского края Виктора Басаргина или губернатора Новгородской области Сергея Митина), и ожидаемая отставка Худилайнена требуются для улучшения социально-политического фона накануне выборов Президента России в 2018 году.