В Мурманске прошел торжественный митинг, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана

15 Февраля 2017 года, 13:40

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня, 15 февраля, в сквере у театра Северного флота состоялся торжественный митинг, посвященный 28-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В нем приняли участие представители власти, ветераны-интернационалисты, представители общественных организаций, школьники и простые граждане.

«Сегодня Россия отмечает важную для страны дату: 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года тысячи наших ребят выходили из Афганистана с честью, с высоко поднятой головой. Но горе в том, что не все вернулись домой живыми, многих унесла война, многих война покалечила, и мы должны об этом помнить всегда», - обратился к собравшимся заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора.

Он также отметил, что те воины-интернационалисты, кто вернулся с войны, как правило, занимают активную жизненную позицию, являлись, являются и будут являться примером для подрастающего поколения.

С 1945 года более миллиона советских и российских воинов-интернационалистов принимали участие в конфликтах на Ближнем Востоке, в Африке и в Юго-Восточной Азии. Присутствие советских войск в Афганистане длилось девять лет и 51 день. В конфликте погибло более 15 тысяч солдат и офицеров, около 54 тысяч были ранены. Более пяти тысяч солдат Мурманской области приняли участие в этой войне, 56 из них домой не вернулись.

«Наша армия в Афганистане получила новый опыт, но он дался дорогой ценой, ценой жизни наших солдат. Историки, наверно, еще долго будут спорить об этой войне, но что бы они не говорили, никто не усомнится в подвиге наших солдат и офицеров, которые ценой своей жизни исполняли воинский долг далеко за пределами страны. Сегодня мы почтим их память, чтобы новое поколение мурманчан не забывало своих земляков», - сказал мэр Мурманска Дмитрий Филиппов.

Все присутствующие на митинге почтили память павших солдат минутой молчания и возложили к памятнику Воинам-интернационалистам цветы и венки.

Накануне с ветеранами Афгана встретилась губернатор Марина Ковтун. Кроме того, в Коле состоялся концерт для воинов-интернационалистов «Солдат войны не выбирает...», а в Оленегорске прошел областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...».