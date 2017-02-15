Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск

Специально ко Дню защитника Отечества с 22 по 26 февраля AZIMUT Отель Мурманск дарит всем гостям приятные подарки и скидку на проживание 23%!
Вас ждет:
- Проживание в комфортабельных SMART-номерах
- Завтрак «Шведский Стол»
- Проживание для детей до 12 лет бесплатно*
- Праздничный ужин 22 и 23 февраля в ресторане «Арктика»
-22 февраля: с 20.00 до 22.00 Чарующие звуки саксофона от Mr. Fatbrow.
-23 февраля 6 с 20.00 до 22.00 несравненная харизма и потрясающий вокал от очаровательной MARIZA.
В программе лаундж, лёгкий джаз, соул и нетленные хиты отечественной и зарубежной эстрады в инструментальном исполнении.
Всем мужчинам welcome-drink на входе, фотограф.
- Специальные предложения в DELI Cafe (при заказе 4 бокалов пива, пивная тарелка в подарок, сет из настоек)
Порадуйте своего любимого романтическим вечером, проведенным в AZIMUT Отель Мурманск!
Только 23 февраля. Только для настоящих мужчин. До встречи в ресторане «Арктика».
Подробности по телефону: /8152/55-03-50