Спецпредложения ко Дню защитника Отечества от AZIMUT Отель Мурманск

15 Февраля 2017 года, 13:55

Специально ко Дню защитника Отечества с 22 по 26 февраля AZIMUT Отель Мурманск дарит всем гостям приятные подарки и скидку на проживание 23%!

Вас ждет:

Проживание в комфортабельных SMART-номерах

Завтрак «Шведский Стол»

Проживание для детей до 12 лет бесплатно*

Праздничный ужин 22 и 23 февраля в ресторане «Арктика»

-22 февраля: с 20.00 до 22.00 Чарующие звуки саксофона от Mr. Fatbrow.

-23 февраля 6 с 20.00 до 22.00 несравненная харизма и потрясающий вокал от очаровательной MARIZA.

В программе лаундж, лёгкий джаз, соул и нетленные хиты отечественной и зарубежной эстрады в инструментальном исполнении.

Всем мужчинам welcome-drink на входе, фотограф.

Специальные предложения в DELI Cafe (при заказе 4 бокалов пива, пивная тарелка в подарок, сет из настоек)

Порадуйте своего любимого романтическим вечером, проведенным в AZIMUT Отель Мурманск!

Только 23 февраля. Только для настоящих мужчин. До встречи в ресторане «Арктика».

Подробности по телефону: /8152/55-03-50