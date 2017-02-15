Подрядчик, сорвавший строительство детсада в Североморске-3, признан недобросовестным

15 Февраля 2017 года, 14:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Строительство детского сада на 220 мест в Североморске-3 приостановлено по вине подрядчика. Мурманское УФАС изготовило решение, согласно которому сведения в отношении ООО «Формула Уюта» включены в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

«ООО «Формула Уюта» необходимо было до 25 апреля 2017 года выполнить строительно-монтажные работы, а также передать МБУ «Административно-хозяйственное и транспортное обслуживание» объект в состоянии, обеспечивающем его ввод в эксплуатацию, и исполнительную документацию», – рассказала «Би-порту» представитель УФАС Наталья Фирсова.

По состоянию на 20 января 2017 года выполнены и оплачены работы на сумму более 32 миллионов рублей, при цене контракта в 200 миллионов. В декабре прошлого года вся работа над строительством была остановлена.

«Подрядчиком грубо нарушены предусмотренные графиком производства работ и согласованные сторонами сроки выполнения отдельных этапов, а к отдельным этапам выполнения работ Общество не приступало», – подчеркнули в антимонопольной службе.

«Формула Уюта» ссылалась, что при выполнении были обнаружены недостатки исполнительной документации, помимо этого возникали технические сложности.

Напомним, в апреле 2016 года строительную площадку посещали с проверкой, уже тогда была выражена обеспокоенность соблюдением сроков.