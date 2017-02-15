Мурманские антимонопольщики наказали чиновника аппарата областного правительства

15 Февраля 2017 года, 14:15

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Мурманское УФАС признало бывшего заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области виновным в нарушении закона о контрактной системе. Как сообщается в материалах ведомства, чиновник выбрал неверный способ определения исполнителя услуг по проживанию губернатора Мурманской области в Санкт-Петербурге.

Проверка показала, что руководителем Аппарата Правительства был подписан акт об оказании услуг по проживанию губернатора Мурманской области в гостинице Петербурга на сумму 176 000 рублей. Оплата всех счетов санкционирована заместителем руководителя Аппарата. Акт был подписан на основании закупки у единственного поставщика. При этом закупка у единственного поставщика может осуществляться только при оказании услуг на сумму, не превышающую 100 тысяч рублей. Кроме того, услуги по предоставлению мест для временного проживания включены в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме.

«Таким образом, решение о закупке услуг у единственного поставщика на основании пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе принято с нарушением требований закона», - отмечают в Мурманском УФАС.

Решением ведомства на должностное лицо наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.