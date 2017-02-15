В Апатитах начали проверку сообщества, в котором размещены интимные фотографии подростков

15 Февраля 2017 года, 14:25

АПАТИТЫ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратура проводит проверку по факту распространения в закрытом сообществе социальной сети порнографических фотографий несовершеннолетних.

«Учащиеся различных образовательных учреждений города Апатиты, а также лица, достигшие 18 лет, размещали свои фотографии интимного характера, которые являлись общедоступными для просмотра участникам группы», – сообщают в Прокуратуре Мурманской области.

Проведение проверки находится на особом контроле надзорного ведомства. В результате будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательных учреждений, в которых обучаются несовершеннолетние. К ответственности будут привлечены те, кто допустил размещение указанных материалов.

«С учетом полученных данных, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», – подчеркнули в прокуратуре.

Фото: hibinform.ru