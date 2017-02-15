15 Февраля 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня мэр Мурманска Дмитрий Филиппов посетил общественную благотворительную организацию многодетных семей и инвалидов «Радуга».

Филиппов обсудил с Ритой Абдурахмановой, бессменным председателем организации, перспективы дальнейшего развития «Радуги».

«Организация ведет серьезную общественную работу, направленную на поддержку многодетных семей и инвалидов, – отметил мэр. – Таким энергичным неравнодушным людям необходимо помогать».

Помимо основной базы в доме на улице Халатина, 19 общественники получили в аренду от города на льготных условиях помещение площадью более 300 квадратных метров. В планах Абдурахмановой – организовать здесь Центр временного пребывания и развития детей, проводить благотворительные мероприятия, вести работу с молодежью, помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Однако необходимых средств для проведения косметического ремонта и закупки мебели у организации нет.

За поддержкой председатель обратилась к главе Мурманска. Дмитрий Филиппов пообещал решить вопрос в ближайшее время.