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Главная » НОВОСТИ » Дмитрия Сокова назначили на должность главы российского направления бизнеса «ЕвроХим»
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 15:16

Дмитрия Сокова назначили на должность главы российского направления бизнеса «ЕвроХим»


ШВЕЙЦАРИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - EuroChem Group AG («ЕвроХим» или «Группа»), один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, сегодня сообщает, что Совет Директоров Группы утвердил назначение Дмитрия Сокова на должность Генерального директора АО «МХК «ЕвроХим», российской дочерней компании Группы. К исполнению обязанностей г-н Соков приступит с 15 февраля 2017 года.

Г-н Соков будет отвечать за оперативное управление и дальнейшее развитие российского бизнеса Группы. Он будет работать в Московском офисе и под руководством Дмитрия Стрежнева, который ранее совмещал данную операционную роль со своими основными обязанностями Генерального директора Группы. Г-н Стрежнев продолжит курировать российское направление в должности Председателя Совета директоров АО «МХК «ЕвроХим». Принимая во внимание значительный прогресс Группы на международном уровне, данное назначение позволит г-ну Стрежневу сконцентрироваться на реализации глобальной стратегии Группы, включая дальнейшее международное развитие бизнеса.

Ранее Дмитрий Соков занимал руководящие посты в ОАО «Кордиант» (прежнее название - ОАО «СИБУР - Русские шины»). С февраля 2012 года являлся генеральным директором компании. Г-н Соков получил степень MBA по специальности «Стратегический менеджмент» в Высшей школе экономики, а также окончил Московский Государственный технологический университет «СТАНКИН».

Генеральный директор «ЕвроХима» Дмитрий Стрежнев прокомментировал: «Мы рады приветствовать Дмитрия Сокова во главе российского бизнеса «ЕвроХима», который имеет прочную репутацию на местном рынке. Уверен, что Дмитрий, зарекомендовавший себя как талантливый менеджер с солидным опытом управления в российской химической промышленности, внесет значительный вклад в реализацию стратегии Группы на одном из наших ключевых рынков и будет способствовать активному росту нашего бизнеса в данном регионе».

Дмитрий Соков сказал: «Для меня большая честь возглавить российское направление Группы «ЕвроХим», которая является одним из международных лидеров в производстве минеральных удобрений и известным отраслевым брендом не только в России, но и во всем мире. Я благодарю Совет директоров «ЕвроХима» и Дмитрия Стрежнева за оказанное мне доверие. Я впечатлен теми результатами, которые смогла достигнуть российская команда, и надеюсь на продуктивную совместную работу по достижению следующей фазы роста российского бизнеса «ЕвроХима».

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