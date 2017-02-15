В Мурманске открылся Центр инженерных компетенций

15 Февраля 2017 года, 15:34

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава Мурманска Дмитрий Филиппов принял участие в открытии муниципального Центра инженерных компетенций для учащихся 1-11-х классов на базе Мурманского политехнического лицея.

«Центр начинает свою работу в рамках Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика – 2017», которая проходит в шестой раз в стенах одного из лучших учебных учреждений Мурманска, – отметил Дмитрий Филиппов. – Такие мероприятия помогают выявить и объединить творческую, талантливую молодежь, а здесь, в лицее увлеченных детей много».

В конференции принимают участие 285 представителей из четырех субъектов Российской Федерации. Работа жюри организована по 20 секциям естественнонаучного и гуманитарного направлений.

Лучшие исследования будут отмечены дипломами, медалями и кубками. Комиссия по результатам работы секций присудит шесть грантов на перспективные научные исследования.

«Первым шагом в решении практических задач центра будет техническое задание на исследование в рамках лицейского Технопарка от ОСК АО «10 судоремонтный завод» и Союза машиностроителей России», – рассказала директор лицея Татьяна Шовская.

Такая модель дополнительного образования обеспечивает доступ детей и молодежи к современному оборудованию, поддерживает инновационное творчество учащихся.

АГМ