Цены в России выросли с начала года на 0,7%

15 Февраля 2017 года, 16:12

РОССИЯ/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ - За период с 7 по 13 февраля 2017г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,0%, с начала февраля – 100,1%, с начала года – 100,7%.

За прошедшую неделю цены на масло сливочное выросли на 0,4%, колбасу полукопченую, молоко, сметану, творог, сыры, макароны и вермишель – на 0,2-0,3%. Одновременно сахар-песок стал дешевле на 0,9%, крупа гречневая – на 0,7%, свинина, яйца куриные и масло подсолнечное – на 0,3-0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на лук –1,5%, морковь – 0,7%, картофель – 0,6%, капусту белокочанную и огурцы свежие – 0,4%. В то же время свежие помидоры стали дешевле на 0,2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%.